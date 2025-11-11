El BEI y Naturgy firman un préstamo de 300 millones de dólares, garantizado por Cesce, para modernizar las redes eléctricas de Panamá

· El proyecto mejorará la fiabilidad y eficiencia de las redes eléctricas panameñas, reforzando la seguridad del suministro y el acceso a la electricidad de hogares y empresas.

· El acuerdo contribuye a los objetivos del Grupo BEI de acción por el clima y la sostenibilidad medioambiental.

· Es el mayor préstamo firmado por el BEI para un proyecto de una empresa privada en América Central.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) a través de EIB Global, su rama de proyectos de asociación internacionales y de desarrollo, y Naturgy Energy Group, a través de sus empresas distribuidoras en Panamá, EDEMET, S.A. y EDECHI, S.A., han firmado un préstamo marco de 300 millones de dólares (aproximadamente 260 millones de euros) para apoyar la modernización y expansión de las redes de distribución eléctrica en Panamá. Es el mayor préstamo firmado por el BEI para un proyecto de una empresa privada en América Central.

El préstamo cuenta con la garantía de la agencia española de crédito a la exportación, Cesce. Esta garantía ha sido desarrollada de forma conjunta por el BEI y Cesce para apoyar proyectos verdes liderados por compañías españolas fuera de España, contribuyendo a los objetivos de acción por el clima y sostenibilidad medioambiental que la Unión Europea promueve dentro y fuera de sus fronteras.

El proyecto mejorará la fiabilidad y la eficiencia del suministro eléctrico en el país, conectará a nuevos usuarios, incluidos hogares de bajos ingresos, y permitirá una mayor integración de fuentes de energía renovable. El acuerdo es un ejemplo de colaboración público-privada para apoyar la transición energética y el desarrollo sostenible en Panamá.

El acto de firma ha contado con la presencia de la presidenta del Grupo BEI, Nadia Calviño; del presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés; del presidente de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), Pablo de Ramón-Laca; del vicepresidente del BEI, Ioannis Tsakiris; de la embajadora de la Unión Europea en Panamá, Isabela Matusz; y del Embajador de España en Panamá, Guzmán Palacios Fernández.

Asimismo, distintos miembros del Gobierno de Panamá participaron en el acto. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el ministro de Comercio e Industria, Julio Moltó; el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; así como el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi; el secretario de Energía del Gobierno de Panamá, Rodrigo Rodríguez; la administradora General de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, así como la junta de directores de Naturgy Panamá.

“Con esta financiación, el BEI apoya la modernización de la infraestructura energética de Panamá, reforzando la integración energética regional. Un ejemplo de cómo las alianzas son clave para ofrecer a los ciudadanos el acceso a una energía más limpia y más segura”, declaró la presidenta del BEI, Nadia Calviño.

“Este crédito reforzará las inversiones de Naturgy en Panamá, y refleja nuestro compromiso y vocación de permanencia en el país. Las nuevas inversiones en la red eléctrica de Panamá ayudarán a mejorar la calidad del servicio a nuestros clientes, la seguridad de suministro y a impulsar un modelo energético más eficiente, seguro y sostenible”, destacó Francisco Reynés, presidente ejecutivo del Grupo Naturgy.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Cesce, Pablo de Ramón-Laca, destacó “el liderazgo de empresas españolas en la ejecución de proyectos relevantes para el desarrollo económico de Panamá”. Asimismo, subrayó la importancia del acuerdo con el BEI que “amplía la capacidad de apoyo y respaldo de Cesce a la internacionalización de empresas españolas”.

“Esta colaboración con Naturgy y Cesce refleja el papel del BEI como catalizador de inversiones sostenibles que conectan a Europa y América Latina. Con este proyecto, impulsamos la modernización del sistema eléctrico panameño y facilitamos el acceso a energía más limpia, eficiente y asequible para miles de hogares y empresas. Es un claro ejemplo de cómo el enfoque Team Europe y la iniciativa Global Gateway generan un impacto real en la vida de las personas y contribuyen a un futuro energético más sostenible y resiliente,” declaró el vicepresidente del BEI, Ioannis Tsakiris.

Modernización de la infraestructura eléctrica para el crecimiento de Panamá

Esta iniciativa representa un avance significativo en el desarrollo de la infraestructura energética de Panamá. El programa de inversión ampliará y modernizará las redes de distribución en todo el país, reduciendo las pérdidas técnicas y comerciales, al tiempo que aumentará la capacidad y la resiliencia del sistema eléctrico. También facilitará la conexión de nuevos usuarios y apoyará la integración de energías renovables, especialmente la energía solar. Al mejorar la eficiencia operativa y la fiabilidad de la red, se espera que el proyecto contribuya a reducir los costos de electricidad y refuerce la seguridad energética, en beneficio particular de las comunidades más vulnerables. Esta inversión contribuirá a la seguridad energética a largo plazo, al crecimiento económico y a la mitigación del cambio climático en Panamá, al tiempo que promoverá la participación europea en la transición energética sostenible de América Latina.

El acuerdo contribuye de manera significativa a los objetivos de acción por el clima del Grupo BEI recogidos en su Hoja de Ruta Estratégica para el período 2024-2027 y la segunda fase de la Hoja de Ruta del Banco del Clima para el período 2026-2030.

Refuerzo de la cooperación entre la UE y América Latina en infraestructuras energéticas

La operación forma parte de la Agenda de Inversiones Global Gateway de la Unión Europea en América Latina y el Caribe, dentro de la iniciativa emblemática para fortalecer el Mercado Eléctrico Regional de América Central (MER). Contribuye al cumplimiento de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de Panamá en el marco del Acuerdo de París, al permitir la integración de nueva capacidad de energía renovable y mejorar la eficiencia general del sistema. El proyecto es un ejemplo de papel clave que el BEI juega como socio financiero para las empresas europeas que expanden inversiones en infraestructura sostenible en América Latina.

En este mismo ámbito, el BEI ha presentado en la reciente cumbre UE-CELAC celebrada en Colombia, una nueva iniciativa de financiación por valor de 1.150 millones de dólares para respaldar la inversión en integración de redes eléctricas en toda Centroamérica. Un paquete de financiación que impulsará la construcción y mejora de la infraestructura de transmisión y distribución, y promoverá la generación de energía renovable en Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice. La operación tiene por objeto favorecer el avance de la región hacia sus objetivos de transición energética y descarbonización, promoviendo al mismo tiempo el acceso a un suministro eléctrico fiable y asequible.

Información general

Acerca de EIB Global

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es la institución de financiación a largo plazo de la Unión Europea, cuyos accionistas son sus Estados miembros. Financia inversiones que promueven los objetivos de las políticas de la UE.

EIB Global es la rama especializada del Grupo BEI dedicada a incrementar el impacto de las alianzas

internacionales y la financiación del desarrollo, y un socio clave de Global Gateway. Su objetivo es respaldar alrededor de 115.000 millones de dólares (100.000 millones de euros) de inversiones de aquí a finales de 2027. EIB Global acerca el Grupo BEI a los ciudadanos, las empresas y las instituciones a través de sus oficinas repartidas por todo el mundo. Puede encontrar fotografías de la sede del BEI para los medios de comunicación aquí.

El BEI en América Latina y el Caribe

El Banco Europeo de Inversiones proporciona apoyo económico a proyectos en Latinoamérica y el Caribe desde 2022, facilitando inversiones a largo plazo con condiciones favorables y proporcionando el apoyo técnico necesario para garantizar que estos proyectos logren resultados sociales, económicos y medioambientales positivos. Desde que el BEI inició sus operaciones en América Latina en 1993 y el Caribe en 1978, ha proporcionado una financiación total de más de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) que ha permitido ofrecer apoyo a aproximadamente 350 proyectos en 30 países de la región.

Acerca de la Agenda de Inversiones Global Gateway

EIB Global es un socio clave en la ejecución de la Agenda de Inversiones Global Gateway de la Unión Europea, que tiene por objeto respaldar proyectos sólidos que contribuyan a mejorar la conectividad mundial y regional en los sectores de la digitalización, el clima, el transporte, la salud, la energía y la educación. La inversión en conectividad es una de las principales actividades de EIB Global, que toma como referente los 65 años de experiencia del Banco en este ámbito.

Acerca de Naturgy

Naturgy es una multinacional energética con una cartera diversificada tanto a nivel de negocios como de geografías. Además de en España, el grupo tiene presencia en Latinoamérica (México, Brasil, Argentina, Chile y Panamá), Estados Unidos, Australia y resto de Europa. La compañía suministra gas y electricidad a más de 18 millones de clientes en estos países operando tanto en los mercados regulados como liberalizados, principalmente en los ámbitos de la generación, distribución y comercialización de electricidad; y la infraestructura, aprovisionamiento, distribución y comercialización de gas. El grupo cuenta con 18,4 GW de potencia de generación eléctrica a nivel mundial a través de un mix diversificado que incluye 7,7 GW de capacidad renovable.

Apuesta de Naturgy por Panamá

Por su parte, Naturgy ha mantenido un ritmo histórico de inversiones de 500 millones de dólares, comprometidos en la revisión tarifaria IMP 2022-2026. Para el periodo 2026-2030, previa aprobación de la ASEP, se estiman más de 600 millones de dólares enfocados en proyectos de mejora de la calidad, crecimiento de la demanda, reducción de pérdidas y modernización de la red. Desde finales de 2024 y hasta ahora, la compañía ha concluido 14 proyectos de subestaciones y líneas de distribución por un total de 46 millones de dólares. Actualmente, además, Naturgy Panamá está ejecutando otros 24 proyectos estratégicos con una inversión asociada de 215 millones de dólares.

Naturgy impulsa la transición energética en Panamá produciendo energía limpia, sostenible y renovable con sus cuatro centrales hidroeléctricas, que aprovechan las capacidades hídricas del país y demuestran el compromiso con los objetivos de la COP30.

El esfuerzo de Naturgy en el último año, con la aprobación de la Autoridad Reguladora, ha supuesto una mejora significativa de la calidad del servicio, entre otros indicadores. Desde la puesta en marcha del Plan de Calidad de la compañía el SAIDI imprevisto se redujo en un 23% y el SAIFI imprevisto en un 25% (sept 24-sept 25).

Acerca de Cesce

Cesce es la agencia de crédito a la exportación española. A través de un amplio catálogo de seguros y garantías apoya a las empresas españolas para que su actividad internacional sea más segura y competitiva.