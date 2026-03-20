$!Respaldan liderazgo de Ricaurte Vásquez en el Canal

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, cumplirá en el mes de septiembre, 7 años al mando de la vía interoceánica. Su gestión que inició en el año 2019, ha estado marcada por importantes logros y desafíos. Aunque su periodo vence en septiembre de este año, empresarios respaldan que Vásquez siga al frente de la ACP por un nuevo periodo, ya que ha demostrado capacidad y es necesario que le continuidad a los planes de inversión para los próximos años. Sin embargo, esta decisión está en manos de la Junta Directiva de la ACP.

La gestión de Vásquez ha sido clave para mantener el Canal como uno de los principales motores económicos de Panamá. Entre sus logros destacan la duplicación de la capacidad del Canal gracias a la ampliación del tercer juego de esclusas, y la inversión en mejoras de infraestructura y gestión de las cuencas hidrográficas.

Empresarios consultados por Metro Libre, indicaron que Vásquez tiene el mérito y la experiencia para permanecer en el cargo y seguir liderando los planes ambiciosos para los próximos años, que incluyen el proyecto de Río Indio, la construcción de corredores energético y logístico, y el desarrollo de nuevas terminales portuarias, para los cuales se contempla una inversión de más de 8 mil 500 millones de dólares. Estas inversiones buscan fortalecer la competitividad del Canal y asegurar el suministro de agua a largo plazo.

Dovi Eisenman, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, indicó que “uno de los mayores méritos de su gestión ha sido la resiliencia financiera.

Explicó que “bajo su administración, el Canal mantuvo incrementos en aportes al Tesoro Nacional incluso durante la pandemia y la sequía severa del 2023-2024, le tocó enfrentar un entorno global difícil”. Eisenman afirmó que “el administrador que tome las riendas ahora en septiembre recibe una institución bien posicionada financieramente, con una hoja de ruta bien definida y proyectos estratégicos ya en marcha. Sin embargo tiene pendiente poder ejecutar el proyecto que le dé una continuidad y estabilidad de la crisis hídrica que puede vivir el Canal”.