Fallece niña de tres años tras naufragio de embarcación con migrantes en Colón

Una menor de tres años perdió la vida este domingo 9 de noviembre tras el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes en el sector de Miramar, corregimiento de Santa Isabel, provincia de Colón, según informaron en un comunicado conjunto el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad Marítima de Panamá.

De acuerdo con las autoridades, la embarcación identificada como “OE” estaba registrada únicamente para la pesca artesanal y mantenía su patente de navegación vencida desde julio de 2024. Además, zarpó desde un muelle no autorizado por la Autoridad Marítima de Panamá.

A bordo viajaban 18 adultos migrantes y tres menores de edad, cuando la nave sufrió el accidente marítimo en horas de la mañana. La rápida acción de una embarcación privada permitió brindar auxilio inmediato a los ocupantes, mientras unidades del Servicio Nacional Aeronaval y personal médico se desplazaron al área para reforzar las labores de rescate y atención.

Pese a los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar (RCP), una niña de nacionalidad colombiana falleció en el lugar. Las instituciones expresaron sus condolencias a los familiares y lamentaron profundamente la pérdida de la menor.

Tras las primeras verificaciones, se determinó que la embarcación era operada por un ciudadano colombiano y no contaba con las condiciones requeridas para el transporte de pasajeros, ya que su registro en la Dirección de Marina Mercante la acreditaba únicamente para actividades de pesca artesanal.

Las autoridades reiteraron el llamado a utilizar únicamente los muelles debidamente autorizados por la Autoridad Marítima de Panamá, con el fin de garantizar la seguridad de quienes utilizan el transporte marítimo

El Servicio Nacional Aeronaval, la Autoridad Marítima de Panamá y el Servicio Nacional de Migración mantienen coordinación con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.