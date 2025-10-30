EDITORIAL : Reputaciones en riesgo

Con la llegada de las redes sociales y el acceso sin regulación a cuentas en Instagram, Equis, Facebook y otras plataformas, la libertad de expresión se convirtió en un lugar incierto.

Los desafíos de la sociedad actual están en defender los derechos constitucionales de los ciudadanos a expresar sus puntos de vista sin cortapisas, sin que se divulguen mentiras, verdades a medias o campañas para dañar honras y reputaciones.

Es hora de plantearse regulaciones realistas que establezcan las responsabilidades que tiene cada particular, o grupo al publicar o difundir fotos, videos, historias, acusaciones o afirmaciones basadas en especulaciones que atribuyan conductas delictivas no probadas.

Un manejo responsable de las redes y su contenido debe ir acompañado de responsabilidad y también de consecuencias.