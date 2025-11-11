Palabras cortas

Lugar estratégico para el comercio

Lugar estratégico para el comercio
Yessika Calles
11 de noviembre de 2025

Panamá se consolida como un punto estratégico para el comercio internacional gracias a su posición geográfica, beneficios e infraestructura. El Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón son motores económicos clave que atraen inversión, generan empleos y oportunidades de negocio. La estabilidad política y económica propicia un entorno favorable para las empresas. Panamá se posiciona como un centro de conexión entre América del Norte y del Sur, Europa y Asia, convirtiéndola en un destino atractivo para el comercio global.

TE PUEDE INTERESAR