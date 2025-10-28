Optimismo por ventas de fin de año

Las empresas mantienen un tono optimista frente a las expectativas de ventas para fin de año, impulsadas por el pago del decimo tercer mes, bonos y ahorros. Estos desembolsos dinamizan las compras en temporada navideña.

Las compañías ya se encuentran abastecidas y preparadas para satisfacer la demanda, anticipando un aumento significativo en sus ingresos.

El sector empresarial confía en que esta tendencia positiva continúe, permitiendo un buen cierre de año, generando beneficios para la economía a nivel general.