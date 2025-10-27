El próximo iPad Pro usará una cámara de vapor para dispersar el calor

Apple prepara un cambio en el sistema de dispersión del calor de la tableta iPad Pro, que en su próximo modelo contará con una cámara de vapor, a ejemplo de los teléfonos iPhone 17 Pro.

Los ‘smartphones’ de la serie iPhone 17 Pro refuerzan el procesador A19 Pro con un sistema de refrigeración basado en una cámara de vapor con agua deonizada y soldada a un chasis de aluminio para disipar el calor de los componentes del dispositivo y mantener el rendimiento.

Apple extenderá este método de dispersión del calor a una próxima versión del iPad Pro, como ha informado el periodista de Bloomberg Mark Gurman. Según dice, la compañía tecnológica ya lo ha incluido en sus planes.

Sin embargo, el modelo de tableta que integrará la cámara de vapor llegaría en primavera de 2027, dado que este producto tiene un ciclo de actualización de 18 meses. Integraría también el procesador M6, que se espera que estén fabricados con un proceso de 2 nanómetros.

Este movimiento responde a la necesidad de respaldar la potencia cada vez mayor de los procesadores móviles y de tabletas, que empiezan a alcanzar los niveles de los procesadores para ordenador. La cámara de vapor, además, permite prescindir de un ventilador.