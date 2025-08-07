Instagram permite los reposts y añade un mapa para descubrir nuevos contenidos por ubicación

Instagram ha actualizado su plataforma para permitirá la republicación de ‘reels’ y para introducir un mapa que para descubrir nuevo contenido a partir de la localización más reciente de los amigos.

La actualización de Instagram bebe directamente de dos de sus competidores: TikTok y Snapchat, ya que introduce funciones populares en esas otras redes sociales, como informan en un comunicado compartido en su blog oficial. ´ A ejemplo de TikTok, la plataforma de Meta permite republicar ‘reels’ y publicaciones siempre que estos se hayan compartido de manera pública, que además tendrán una pestaña propia en el perfil.

Estos ‘reposts’ aparecerán como recomendaciones en los ‘feeds’ de los amigos, y acreditan al autor original, para permitir a los creadores llegar con su contenido a más gente.

La otra novedad es el mapa de Instagram, que permitirá descubrir nuevo contenido a partir de la localización más reciente de amigos y creadores favoritos, similar a la función que tiene Snapchat.

La compartición de ubicación está desactivada por defecto, lo que significa que el mapa solo mostrará la localización de aquellos usuarios que la hayan habilitado, pero no lo hará en tiempo real, sino que se actualizará cada vez que se abra la ‘app’. También permite gestionar quién ve la ubicación e incluso de qué lugares específicos no se comparte.

El mapa se ha implementado este miércoles en Estados Unidos, y se espera esté disponible a nivel mundial pronto.

A estas novedades se une la disponibilidad general de la pestaña ‘Amigos’ en el apartado de ‘Reels’, que hasta ahora estaba disponible solo en Estados Unidos. En ella, los usuarios podrán ver los ‘reels’ públicos que sus amigos han creado, marcado o comentado.

“Ahora, con las publicaciones compartidas, el mapa y la pestaña “Amigos” en Reels, es más fácil para ti y tus amigos mantenerse en contacto a través del contenido que disfrutan en Instagram”, afirman desde la compañía.