Los botones ‘Me gusta’ y ‘Compartir’ de Facebook desaparecerán de las páginas web

Meta retirará los botones de Facebook que permiten marcar ‘Me gusta’ o añadir un comentario en páginas web externas siguiendo el declive que ha experimentado su uso como consecuencia de la evolución del entorno digital.El botón ‘Me gusta’ llegó a Facebook en 2010 y tres años más tarde, la compañía tecnológica la llevó a las publicaciones de páginas web externas junto con el botón de compartir, con el objetivo de impulsar el tráfico. El botón de ‘Me gusta’, junto con el de ‘Comentar’ a través de Facebook, dejarán de estar disponibles el 10 de febrero de 2026 para 'mantener una plataforma moderna y eficiente', como ha informado en el blog de desarrolladores.El motivo se encuentra en la evolución que ha seguido el entorno digital. 'Los plugins que se descontinuarán pertenecen a una época anterior del desarrollo web y su uso ha disminuido naturalmente', afirma la compañía.