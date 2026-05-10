Meta trabaja en un agente inspirado en OpenClaw y en una herramienta agéntica de compras para Instagram

Meta está trabajando en un agente de inteligencia artificial (IA) para que trabaje dentro de sus aplicaciones y en servicios de terceros, inspirado en OpenClaw, pero más accesible y en una herramienta agéntica de compras para Instagram.

La compañía tecnológica ha empezado a probar su nuevo agente, que se conoce a nivel interno como Hatch, en servicios externos como DoorDash, Reddit y Etsy dentro de un entorno simulado, según informan en The Information, que cita fuentes conocedoras de este asunto.

Hatch se presenta como un agente comercial inspirado en OpenClaw --el asistente de IA de código abierto que puede acceder a todas las funciones de un ordenador--, y actualmente funciona con modelos de Anthropic, pero que se espera que en su lanzamiento esté impulsado por Muse Spark.

La intención de la compañía es que Hatch funcione con servicios externos, pero también propios, aunque también está trabajando en otra herramienta agéntica para hacer compras dentro de Instagram, con el objetivo de competir TikTok Shop, que se espera que esté disponible este mismo año.

Esta información sigue al anuncio que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, hizo la semana pasada, en el marco de los resultados financieros del primer trimestre, en el que dijo que estaban desarrollando agentes personales y empresariales impulsados por el modelo Muse Spark.

“Nuestro objetivo no es solo ofrecer Meta AI como asistente, sino también ofrecer agentes que puedan comprender sus objetivos [de los usuarios] y luego trabajar día y noche para ayudarles a alcanzarlos”, expresó en una publicación compartida en Facebook.

Zuckerberg también se refirió a OpenClaw, del que dijo que “ofrece un vistazo muy interesante de lo que deberían ser posible”, pero incidió en que su uso es “bastante complicado”. Por ello, compartió su objetivo de hacer que este tipo de servicios sean más accesibles.