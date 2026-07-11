Hallado muerto Jayden Adams, jugador de Sudáfrica en el Mundial 2026

El futbolista sudafricano Jayden Adams, que compitió hace semanas con su selección nacional en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha fallecido con 25 años, según ha confirmado este sábado el Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) a través de sus canales oficiales.

“El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos está consternado por el prematuro fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana”, indicó el SAFPU sobre un Adams que participó en tres de los cuatro partidos de los ‘Bafana Bafana’ en el Mundial que se sigue disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

“Jayden había representado recientemente a Sudáfrica en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, llevando las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción. Su fallecimiento supone una pérdida inconmensurable para su familia, sus compañeros de equipo, sus clubes, la comunidad futbolística y el país en su conjunto”, añadió el SAFPU.

En ese comunicado, transmitió su “más sentido pésame a la familia Adams, al Mamelodi Sundowns, al Stellenbosch FC, a la selección ‘Bafana Bafana’ y a todas aquellas personas cuyas vidas tocó con su presencia”.

“El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador de gran talento, a un orgulloso servidor de este deporte y a una joven vida que aún tenía mucho que ofrecer. Que su alma descanse en paz eterna”, zanjó el SAFPU en su nota de prensa, sin aclarar las causas de la muerte de Adams.

“La muerte nos ha robado cruelmente a uno de los nuestros. Nos ha privado como nación de un futbolista extraordinario, pero nunca podrá arrebatar el legado que deja atrás. Recordaremos para siempre su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica”, apostilló el sindicato desde su cuenta en la red social X.

Además, la cadena NBC apuntó que la abuela de Adams falleció el 17 de junio, justo un día antes de que Sudáfrica jugase contra Chequia en un partido correspondiente a la segunda jornada dentro del Grupo A, donde él fue sustituido al descanso y que acabó con empate (1-1).